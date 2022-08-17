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Казахстанский борец выиграл «серебро» чемпионата мира

Мерей Базарбаев борьба Фото: pixabay
Ранее на чемпионате мира в Софии Мерей Базарбаев победил борца из Греции Андреаса Пароцидиса, индийца Абхишека Дхаку и украинца Георгия Казанжи.

Казахстанец Мерей Базарбаев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по вольной борьбе U-20, который проходит в Софии (Болгария), сообщает Sports.kz.

В финале в весовой категории до 57 килограммов 19-летний казахстанский борец сразился с американцем Йоре Расселом Волком и проиграл ему — 2:3. Таким образом, Волк завоевал «золото», а Базарбаев стал серебряным призером турнира.

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