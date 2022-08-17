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При повторном заражении COVID-19 протекает тяжелее – эксперт

плакат КВИ Фото: Zakon.kz
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков считает, что коронавирус оставляет в организме след, и «компенсаторные возможности организма не безграничны», передает Zakon.kz.
Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека, – рассказал иммунолог в интервью радио Sputnik.

Крючков уверен, что легкое течение коронавирусной инфекции при первом или втором заражении не означает, что и в дальнейшем все будет "гладко". Он рекомендует сделать прививку и использовать маску, чтобы снизить риски.

Оптимальный вариант – это, конечно, защититься вакцинацией и нелекарственными противоэпидемическими мерами, теми же масками. Все это в совокупности позволяет защитить вас, вашу семью и ваше окружение от последствий тяжелого COVID-19, – пояснил Крючков.

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