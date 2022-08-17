Ерлан Идрисов освобожден от должностей в посольствах трех стран
Указом главы государства Идрисов Ерлан Абильфаизович освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству, - говорится в указе.
63-летний Идрисов родился в Карагандинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1976-1981);
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР (1990-1992), специалист-международник.
Трудовой стаж:
Референт-переводчик объединения «Тяжпромэкспорт» Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям, город Карачи (Пакистан) (1981-1985).
Второй секретарь консульского отдела, первый секретарь - помощник министра, заведующий отделом печати и информации, советник по международным экономическим отношениям, заведующий отделом государственного протокола Министерства иностранных дел Казахской ССР (1985-1990).
Сотрудник группы внешней политики Посольства СССР в Индии (1991).
Первый секретарь Постоянного представительства Республики Казахстан при ООН (1992-1995).
Начальник управления стран Америки, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1995-1996).
Помощник Президента Республики Казахстан (01.1996-01.1997).
Первый заместитель министра, директор департамента, вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (01.1997-12.10.1999).
Министр иностранных дел Республики Казахстан (13.10.1999-28.01.2002).
Первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (28.01.2002-13.06.2002).
Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Швеции, Норвегии и Ирландии по совместительству (14.06.2002-03.07.2007);
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (04.07.2007-09.2012);
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия по совместительству (11.09.2007-07.2012);
Министр иностранных дел Республики Казахстан (09.2012; переназначен - с 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-28.12.2016).
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (с 01.2017).
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству (с 08.2017).