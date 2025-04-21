Габит Койшибаев освобожден от должности посла в Монголии. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 апреля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Указом главы государства Койшибаев Габит Бейбутович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии".

Габит Койшибаев родился 12 марта 1972 года в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1994), Дипломатическую академию МИД РК (1999). Имеет дипломатический ранг – чрезвычайный и полномочный посланник II класса.

Трудовую деятельность начал с должности сотрудника Центрального аппарата МИД РК, был командирован в паспортно-визовую службу Казахстана в Урумчи (1994-1999). Занимал различные дипломатические должности в паспортно-визовой службе Казахстана в Урумчи (КНР), посольстве РК в Китайской Народной Республике (1999-2007). Также занимал ряд ответственных должностей в Департаменте Азии и Африки МИД РК (2007-2009).

Был советником, советником-посланником посольства РК в Китае (2009-2011), генконсулом РК в Шанхае (2011-2014), замдиректора Департамента консульской службы МИД РК, замдиректора Департамента общеазиатского сотрудничества (2014-2016), заместителем заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК (2016-10.2019), послом РК в КНР (11.2019-04.2022).

На должность посла РК в Монголии был назначен с апреля 2022 года.

С 21 апреля 2025 года новым послом Казахстана в Монголии указом главы государства назначен Алмас Сейтакынов.