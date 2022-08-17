4 млн тенге за должность в КНБ – афериста задержали
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области злоумышленник обещал трудоустроить в Комитет национальной безопасности за четыре миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что некий знакомый, обещая трудоустроить ее дочь в Комитет национальной безопасности, выманил у нее четыре миллиона тенге.
Потерпевшая в течение двух лет так и не дождалась ни обещанной работы, ни возврата денег. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель. Подозреваемый обманул потерпевшую и забрал деньги себе. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ДП Туркестанской области
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