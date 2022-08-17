4 млн тенге за должность в КНБ – афериста задержали

В Туркестанской области злоумышленник обещал трудоустроить в Комитет национальной безопасности за четыре миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что некий знакомый, обещая трудоустроить ее дочь в Комитет национальной безопасности, выманил у нее четыре миллиона тенге.

Потерпевшая в течение двух лет так и не дождалась ни обещанной работы, ни возврата денег. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».