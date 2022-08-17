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Казахстанские пловчихи завоевали 3 бронзовые награды на Исламских играх

Плавание Три Бронзы Фото: Instagram/drs_kz
В 12-й соревновательный день Исламиады копилку казахстанской сборной тремя медалями бронзового качества пополнили представители женского плавания, сообщает Zakon.kz.

Команда Казахстана в составе Аделаиды Пчелинцевой, Ксении Игнатовой, Софии Абубакировой и Даниэлы Дю заняла третье место с результатом 3 минуты и 59,78 секунды в эстафете 4х100 м вольным стилем. Казахстанки пропустили вперед себя хозяек соревнований и сборную Индонезии.

Плавание Исламские игры Три бронзы

Фото: Instagram/drs_kz

В финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом бронзовой награды удостоилась казахстанка Ксения Игнатова, которая финишировала со временем 30,06. В борьбе за «золото» она уступила турчанкам Екатерине Аврамовой и Сезин Элигюль.

Плавание Исламиада Бронза

Фото: Instagram/drs_kz

Аделаида Пчелинцева завоевала вторую медаль на V Играх исламской солидарности. Напомним, ранее она брала «золото» на 50-метровке брассом. А теперь Пчелинцева заработала «бронзу» на дистанции вдвое длиннее. «Сотню» казахстанка проплыла за 1 минуту и 11,08 секунды.

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