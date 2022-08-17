Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья

Ситуация на рынке недвижимости всегда нестабильная, отчего многие не могут решиться на покупку собственного жилья. Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, что происходит на рынке жилья и какими будут цены на квартиры этой осенью.

Что происходит на рынке жилья?

Как рассказал президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов, на протяжении уже 2,5 месяца в Казахстане наблюдается стагнация рынка жилья, простыми словами, застой. Покупательская способность граждан снизилась вдвое, что также привело к уменьшению количества сделок почти в два раза.

Причина в том, что на сегодняшний день у населения нет доходов для того, чтобы приобретать недвижимость, даже с помощью дополнительных инструментов в виде ипотечного кредитования.

Если «Отбасы банк» в большей степени кредитует социально уязвимые слои населения, то оставшаяся часть кредитов остается за банками второго уровня. Ставка в этих банках варьируется от 19 до 24%, что для многих граждан неподъемно.

Давление идет из-за инфляции, девальвации, которая у нас нестабильна. Все это большое влияние оказывает на первичный рынок жилья, на застройщиков, особенно на первую и вторую категорию недвижимости – это элит- и бизнес-классы, которые практически на 80% зависимы от импортных строительных материалов. Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов

По мнению ведущего специалиста по недвижимости Александра Бикетова, на стоимость жилья также влияют сезонные колебания спроса. К примеру, сейчас в Алматы идет спрос на 1-2-комнатные квартиры для студентов, в конце мая и начале декабря спросом пользуются 3-комнатные квартиры. Соответственно, растет спрос – растут и цены.

Фото: primeminister.kz

Так, с начала года и до повышения порогов достаточности для снятия излишков пенсионных накоплений стоимость жилья повышалась в связи с ажиотажем. После мая цены более-менее стабилизировались по той причине, что у населения не было дополнительных средств для покупки жилья. В целом, стоимость квадратного метра увеличилась примерно на 10%. Ермек Мусрепов

В лидерах по стоимости квадратного метра жилья сейчас Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

При этом, по данным Krisha.kz, наибольший рост цен на вторичное жилье в июле был зафиксирован в Таразе – 2,2%.

Фото: Zakon.kz

Самая высокая средняя цена за квадратный метр, конечно же, в Алматы, и это обусловлено максимальным спросом среди всех городов Казахстана. Во-первых, самый крупный город с населением более 2,5 млн человек, где всегда есть рабочие места в сфере услуг, производства и торговли. Во-вторых, в Алматы исторически расположено большинство высших учебных заведений, и ежегодно в город приезжает более 200 тыс. студентов. Ведущий специалист по недвижимости Александр Бикетов

Что будет с ценами на жилье в ближайшее время?

По прогнозам экспертов, ожидать глобального падения цен на жилье не стоит. Лето заканчивается, а значит, к осени ожидается активность покупателей.

Спрос все еще есть, но достаточного предложения для его удовлетворения на рынке пока нет. Плюс мы ожидаем увеличение активности покупателей после сезона отпусков. Поэтому наши специалисты рекомендуют клиентам не ждать лучшего момента, а совершать сделки здесь и сейчас на выгодных условиях. Александр Бикетов

Ермек Мусрепов заявил, что есть тенденция к корректировке стоимости жилья эконом-класса в сторону снижения на 1-1,5% в месяц. Связано это с тем, что в основном такие ЖК строятся в отдаленных и новых присоединенных районах города, пригородной зоне.

При этом на первичное жилье элит-, бизнес- и комфорт-классов, которое строится и буквально недавно было введено в эксплуатацию, будет корректироваться в сторону повышения из-за того, что планируется определенное регулирование со стороны государства по вводу нового жилья в Нур-Султане и Алматы и неспособности обеспечивать жилые комплексы горячим, холодным водоснабжением, отоплением и канализацией. Поэтому мы также рекомендуем не оставлять покупку жилья на завтра, а приобретать недвижимость сейчас, если есть такая возможность. Ермек Мусрепов

По словам Мусрепова, в ближайшее время будет ощущаться дефицит новой недвижимости в Алматы, особенно в хороших районах, пользующихся популярностью. А все потому, что в центральной части города для строительства новых жилых комплексов уже нет места. Сейчас под строительство подпадают квадраты улиц, которые предусматриваются по программе реновации – замене ветхого жилья на новое.

Фото: Zakon.kz

Эксперт считает, что казахстанским чиновникам необходимо большое внимание уделить регионам, развивать строительную индустрию там, чтобы не «накачивать» плотной застройкой Алматы и Нур-Султан.