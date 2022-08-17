Скаков о ситуации с ТЭЦ в Экибастузе: Никто не позволит заморозить город

Предстоящий отопительный сезон и дальнейшее развитие Экибастузской ТЭЦ обсудили власти Павлодарской области и монополисты. Последние недавно заявили о якобы убыточности предприятия и необходимости передать его в коммунальную собственность.

Однако, по словам акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, ранее с вопросами о финансировании никто из теплоснабжающей компании в местные исполнительные органы не обращался. Более того, по информации главы региона, у монополиста залежалось технико-экономическое обоснование по строительству новой турбины, это ТЭО также не довели до акимата.

Такая позиция привела к сложившейся ситуации: ни качественной подготовки к отопительному сезону, ни четкого видения дальнейшего развития станции. Ни того, ни другого. Зато есть громкие заявления о необходимости повышения тарифа. Наша позиция: повышение тарифа, как таковое, не панацея. Проблема комплексная. Абылкаир Скаков

Аким Павлодарской области также отметил, что накопившиеся проблемы не решит сейчас и передача ЭТЭЦ в коммунальную собственность. Абылкаир Скаков сообщил, что будет проведен технический аудит всей системы теплоснабжения города, после чего будет принят совместный план действий. Аналогично поступили в Павлодаре, где областное руководство уже достигло соглашения с акционерами местного монополиста.

Итак, сегодня руководство АО «ЦАЭК» гарантировало, что подготовка к отопительному сезону будет завершена своевременно и что сам отопительный сезон пройдет в штатном режиме. Еще раз повторю: никто ни за что не позволит заморозить город. Есть все необходимые ресурсы и силы. Абылкаир Скаков

Ранее глава региона представил активу Экибастуза нового акима Аяна Бейсекина.