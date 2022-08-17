Новые возможности для освоения рынка Таджикистана получили казахстанские экспортеры

Ряд стратегически важных соглашений подписан с крупнейшими финансовыми институтами Таджикистана. Достигнутые договоренности позволят обеспечить доступ действующим и новым казахстанским экспортерам на таджикский рынок, передает корреспондент Zakon.kz.

В рамках визита председателя правления Национальной экспортной страховой компании «KazakhExport» Аслана Калигазина в город Душанбе подписан ряд соглашений с крупнейшими системообразующими банками Таджикистана. Двусторонние документы направлены на развитие сотрудничества и стимулирование роста казахстанского несырьевого экспорта.

В частности, достигнуты договоренности о сотрудничестве с госбанком Таджикистана «Амонатбанк» и ОАО «Ориенбанк» об увеличении совокупных лимитов в сфере страхования и торгового финансирования импортеров, осуществляющих закуп несырьевой продукции казахстанских производителей.

Фото: пресс-служба KazakhExport

По линии «Амонатбанка» увеличен совокупный лимит с 7 млн 600 тысяч долларов США до 15 млн 200 тысяч долларов США, а ОАО «Ориенбанк» — с 8 млн долларов США до 11 млн 100 тысяч долларов США с максимальным сроком страховой защиты до двух лет. С одной стороны, это расширит доступ казахстанским предпринимателям на рынок Таджикистана и минимизирует риски при экспорте. С другой — льготное финансирование будет выделяться также таджикским предпринимателям, импортирующим товары из Казахстана.

Этими соглашениями вдобавок предусмотрены отдельные сублимиты для страхования аккредитивов в рамках сделок между таджикистанскими импортерами с казахстанскими экспортерами: ТОО «Евраз Каспиан Сталь» на поставку строительной арматуры, ТОО «СарыаркаАвтоПром» по поставке металлопродукции и автомобилей JAC, ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» и ТОО «Ясриб» по поставке нерафинированного растительного масла, а также АО «Кентауский трансформаторный завод» на поставку комплектующих для трансформаторов.

Фото: пресс-служба KazakhExport

Наряду с этим подписан меморандум о сотрудничестве с государственным унитарным предприятием «Промышленно-экспортный банк Таджикистана «Саноатсодиротбанк». Тем самым компании подтвердили готовность оказать содействие в развитии направления торгового финансирования и документарных операций банка.

Также Аслан Калигазин принял участие в международном форуме «Pamir Invest 2022» в городе Хорог, на котором обсужден широкий круг вопросов казахстанско-таджикистанского стратегического партнерства и представлены возможности «KazakhExport» по стимулированию роста и развитию торгового оборота между странами. В ходе мероприятия глава компании отметил значение подписанных документов с финансовыми институтами Таджикистана.

Достигнутые договоренности с банками Таджикистана открывают доступ действующим и новым казахстанским экспортерам на местный рынок. Предлагаемые нами совместно с партнерами Таджикистана инструменты поддержки создадут благоприятные условия для сотрудничества с казахстанскими экспортерами и минимизируют риски по выходу казахстанских предпринимателей на рынок Таджикистана. Аслан Калигазин

АО «ЭСК «KazakhExport» является дочерней компанией АО «НУХ «Байтерек» и подведомственной организацией Министерства торговли и интеграции Казахстана. Основная деятельность компании состоит в поддержке казахстанских экспортеров несырьевого сегмента на внешних рынках за счет предоставления страховых финансовых мер поддержки экспорта на всех этапах экспортного цикла.

С Таджикистаном KazakhExport активно развивает торговые отношения. С 2019 года в Душанбе функционирует офис зарубежного представительства KazakhExport. Офис дает возможность импортерам работать с экспортерами Казахстана напрямую, увеличивая свои товарообороты, используя финансовые инструменты KazakhExport.

За последние шесть лет KazakhExport в рамках экспорта в Таджикистан объем поддержки казахстанских экспортеров составил более 21 млрд тенге. С начала 2022 года — более 1,8 млрд тенге.

Всего с 2016 года KazakhExport поддержал казахстанский бизнес на 603 млрд тенге. В числе ключевых кейсов по направлению Таджикистана — финансирование поставок вертолета и автомобилей отечественной сборки, продуктов питания и металлургической отрасли.