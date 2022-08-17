Штраф 7,8 млн тенге заплатит сотрудник управления госдоходов в Алматы

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В Алматы суд вынес приговор главному специалисту Управления государственных доходов по Турксибскому району. Он признан виновным в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Приговором районного суда Турксибского района главный специалист УГД по Турксибскому району Департамента государственных доходов г. Алматы Н. Карабалаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного в получении взятки. Главный специалист получил взятку в сумме 260 тысяч тенге от индивидуального предпринимателя (инвалида 1-й группы) и руководителя общества «З», защищающих права социально уязвимых слоев населения – людей с ограниченными возможностями, за оставление специального налогового режима со снятием ареста со счета ИП. Антикоррупционная служба Карабалаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 7,8 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Читайте также Бывшего замакима Актобе оправдали по делу о хищении Хищение дизтоплива на 3,5 млн тенге: уволены 9 работников филиала КТЖ Незаконная добыча полезных ископаемых на 280 млн тенге: осужден акмолинец

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