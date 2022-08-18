Массовое появление хомяков в Нур-Султане говорит о хорошей экологии – зоолог

В Сети появилась информация, что в Нур-Султане размножились хомячки, которые стали досаждать жителям города и дачникам. Журналист Zakon.kz обратился к специалисту за разъяснением сложившейся ситуации.

Научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Алена Кошкина отметила, что данный вид хомячков является типичным жителем наших степей, обитает в поймах рек, в лесостепях, называется – обыкновенный хомяк.

В Нур-Султане сейчас очень подходящие условия для его обитания. Город находится на месте их обычного проживания. Условия для их жизни улучшились, и популяция увеличилась в разы. Хищников, которые опасны для хомяков, в городе мало, а кормовая база и защитные условия очень хорошие, особенно в парках и на территории дачных массивов. Этот вид всегда отмечался рядом с поселениями человека, и когда-то, да, считался вредителем. Но сейчас его статус Международного союза охраны природы (МСОП) – «Критически угрожаемый вид» (CR). Он занесен в Красную книгу, потому что его естественное место обитания – лесостепи, степи – очень сильно сократилось под воздействием сельского хозяйства. В природе этого вида хомяка становится все меньше. Научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Алена Кошкина

Как отметила представитель ассоциации, раньше обыкновенный хомяк обитал на территории России, Украины, Казахстана и в степях Восточной Европы. На данный момент его популяция сильно сократилась. Но в Казахстане пока еще сохраняются более подходящие условия для обитания хомяков, и численность их хорошая. Хомяки делают запасы пищи на зиму. Этот вид впадает зимой в неглубокую спячку, но поскольку делает на зиму большие запасы еды, используя пищевые продукты, многие считают его вредителем. Он нашел себе убежище в городах.

Ученые находят довольно плотные поселения этого вида в таких крупных городах, как Прага и Вена. Хомяки любят обживать места с густой растительностью – парки, кладбища, где есть вода, плодовые деревья и кустарники. Что сейчас происходит? В Европе этот вид заселяет парки, так как места его обычного обитания начали занимать под строительство и сельское хозяйство. То же самое происходит и у нас, в Казахстане, но с одной разницей – у нас столица возведена на том месте, где всегда обитал обыкновенный хомяк, и сейчас здесь ему стало жить еще комфортнее. Научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Алена Кошкина

Эксперт подчеркнула, что данная ситуация не является экологическим бедствием или проблемой. И то, что в городе появились хомяки, говорит о хорошей экологической обстановке в Нур-Султане.

Также зоолог рассказала, что делать, если зверек поселился на дачном участке.

Взяв во внимание то, что данный вид хомяка испытывает сложности в мировом масштабе по своему ареалу распространения, специалисты рекомендуют не уничтожать хомячков, а по возможности вылавливать их и отпускать в подходящие для них природные места обитания.

Если уж совсем данные зверьки докучают жителям, ведь понятно, что наблюдать дома грызунов не очень приятно, стоит вспомнить, что хомячки уменьшаются в своем количестве по всему миру, а у нас они как бы нашли себе последнее пристанище. Зоологи призывают бережней относиться к данному животному, и если отлавливать их, то пользоваться вариантами таких ловушек, которые не уничтожают хомячков, а только отлавливают. Научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Алена Кошкина

Зоолог пояснила, что поймать зверька не составит труда – они очень легко идут в ловушки. Легче выловить их, вооружившись какой-то приманкой, к примеру, морковкой, зернышком злаковых или семечками.

Отловив, стоит выпустить зверька в подходящей среде для его проживания: в пойме реки, в зарослях или кустарниках, где ему будет достаточно питания и укрытий от хищных птиц, собак и кошек, – заключила эксперт.