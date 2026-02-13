#Казахстан в сравнении
Общество

Апокалипсис в Шымкенте: Дендропарк закрыт, деревья падают, электричество отключено

Уборка снега, коммунальные службы, коммунальная служба, работники коммунальной службы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
Жизнь Шымкента кардинально изменила непогода. Аким города Габит Сыздыкбеков через социальные сети обратился к жителям города с разъяснением по сложившейся ситуации и призвал горожан соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам градоначальника, в связи с обильными осадками (снег и дождь) и резкими перепадами температуры все коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы.

Сыздыкбеков уверенно отмечает, что очистка дорог, тротуаров и общественных пространств идет в круглосуточном режиме. К примеру, для устранения последствий на улицах города задействованы 462 единицы спецтехники и около 5000 рабочих для санитарной очистки центральных магистралей.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега и дождя значительно возросла нагрузка на деревья и элементы благоустройства, в связи с чем фиксируются случаи падения деревьев.

"Временно ограничено посещение Дендропарка. Ведутся работы по оценке состояния деревьев и устранению угроз падения ветвей. После их завершения парк будет вновь открыт для посетителей". Габит Сыздыкбеков

Также аким уточнил, что на отдельных улицах сохраняется частичное подтопление дорог и существует риск подтопления вблизи русел рек.

В продолжении аким добавил, что в жилых массивах "Жайлау", "Көксай", "Бозарық" и "Нұрсәт" произошло аварийное отключение электроэнергии.

Для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения задействованы 26 единиц спецтехники, 16 аварийных бригад и 120 сотрудников. На поврежденных участках проводятся работы по выявлению и устранению неисправностей.

"В целях вашей безопасности просим временно воздержаться от посещения парков и скверов, не находиться вблизи крупных деревьев и не парковать автомобили под зелеными насаждениями и конструкциями".Габит Сыздыкбеков

В заключительной части обращения аким рекомендовал жителям соблюдать меры предосторожности и заранее позаботиться о сохранности имущества и безопасном размещении транспорта.

В то же время, как отмечают синоптики РГП "Казгидромет", с 13 по 15 февраля в городе столбики термометра поднимутся до +15°С.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
