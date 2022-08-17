Несовершеннолетний американский файтер может установить рекорд в истории UFC

17-летний Рауль Росас-младший (5-0) 20 сентября примет участие в турнире Dana White's Contender Series. Если молодой американец выиграет и получит контракт, то он станет самым молодым бойцом в истории UFC, сообщает Zakon.kz.

Как передает metaratings, на данный момент рекордом владеет 22-летний американец Чейз Хупер, который дебютировал в UFC три года назад в возрасте 19 лет.

В профессиональном MMA Росас-младший провел пять поединков в турнирах мексиканского промоушена Ultimate Warrior Challenge и все выиграл. В этом году 17-летний файтер провел четыре боя, которые выиграл досрочно, три из них – сабмишном.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.