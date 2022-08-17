Молодежь Костаная изучает корейскую культуру

В областном центре Костанайской области прошел республиканский фестиваль корейской культуры «4 стихии», в котором приняли участие представители ряда городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На прошедший в Костанае республиканский фестиваль корейской культуры «4 стихии» съехались представители из нескольких регионов страны, в том числе из столицы.

Четыре стихии олицетворяют землю, воду, воздух и огонь.

Участники из Нур-Султана, Караганды, Павлодара, Петропавловска и Рудного в течение двух дней посетили различные так называемые познавательные площадки.

На одной из них – «Стихии земли» – прошел мастер-класс по приготовлению полезной пищи. На площадке «Стихия воды» участники посетили TermaPark. «Стихии воздуха» была посвящена международная конференция «Вклад корейцев в развитие Казахстана», приуроченная 85-летию проживания корейцев в Казахстане и 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Южной Кореей.

Но самой зрелищной, массовой, яркой и интересной, по мнению участников праздника, была «Стихия огня», в которую вошли различные конкурсные мероприятия и номера. Например, конкурс кавер-хореографии «Кубок Севера: K-popidol.kst 2022». Почти девять команд в ходе соревнований показали свои знания и мастерство по хореографии «айдолов» и артистизму. Каждый номер был захватывающим, каждая из команд пыталась показать свое мастерство, грацию, знания. В упорных соревнованиях призовое место по праву заняла группа Sky из Костаная, которой члены жюри единогласно отдали свои голоса.

Как подчеркнули организаторы фестиваля, корейская община Костанайской области, главной его целью является мотивация молодежи к изучению корейской культуры. Мероприятие было проведено при поддержке областной Ассамблеи народа Казахстана. Все команды, участвовавшие в конкурсах, получили памятные призы и подарки.

В тот же день в Костанае прошла первая этноспартакиада областного филиала АНК по 13 видам национальных соревнований – лото, дженга, шашки, шахматы, тогызкумалак, нарды, асыки, поднятие гирь, армрестлинг, перетягивание каната, дартс, стрельба из лука, кокпар. Турнир по кокпару прошел в поселке Заречном.

Кроме того, состоялись соревнования по башкирской борьбе – курэш, в которой приняли участие 30 лучших спортсменов. Первое место в весовой категории до 50 кг занял Даулет Мухаммбеткали, второе – Шынгыс Сагандык, третье – Бектемир Какаляев. В весовой категории до 60 кг лучшими стали Алмас Тлеугалеев, Бахтияр Калиханов и Арлан Валеев. Победителям по традиции вручили двух баранов.