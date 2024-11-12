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Кардиохирурги Костаная провели уникальную операцию

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 05:00 Фото: pexels
Массивные тромбы из легочной артерии впервые удалили кардиохирурги в областном центре Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Благодарной пациенткой костанайских врачей стала 51-летняя жительница областного центра Ида Шмидт, долгое время страдавшая одышкой. Об этом передает местное издание "Наша газета".

"В Костанайском областном кардиоцентре женщине провели КТ легких и обнаружили массивные тромбы. Это и объяснило причину сердечной недостаточности у пациентки", – говорится в публикации.

Поскольку тромбы не растворяются препаратами, команда врачей приняла решение провести операцию. Сделали это бесплатно, по страховке.

Операция, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 05:00

Фото: Фонд медицинского страхования

Спустя чуть больше месяца женщина может самостоятельно подниматься на второй этаж без остановок и с небольшим перерывом продолжать подъем по лестнице.

Операция, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 05:00

Фото: Фонд медицинского страхования

Тромбы массивных размеров, которые суживали просвет артерий на 90-95% в Костанайской области были удалены впервые.

А 1 ноября 2024 года с жалобами на одышку у сына обратилась мать 10-месячного мальчика, который впоследствии умер в детской больнице Костаная.

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