Елена Рыбакина победила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема»
Фото: Ktf.kz
Победительница Уимблдона 2022 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно прошла в третий круг состязаний WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.
В матче второго круга женского «Мастерса» казахстанка не имела особых проблем с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», девятой ракеткой мира Гарбинье Мугуруса (Испания).
Для победы Елене потребовалось две партии – 6:3, 6:1. Соперницей Рыбакиной по третьему раунду стала хозяйка кортов Элисон Риске.
Удачно стартовала на этом же турнире в парном разряде и Анна Данилина. Они в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя на старте обыграли Саманту Стосур (Австралия) и Латишу Чань (Китайский Тайбэй) – 6:3, 7:6 (7:5).
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