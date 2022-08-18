Казахстанские кикбоксеры завоевали 3 золотые медали на Исламских играх

На Исламиаде-2022 в Турции стартовали соревнования по кикбоксингу. И в первый же день финальной программы четыре казахстанских спортсмена поднялись на пьедестал почета, три из которых на высшую ступень, сообщает Zakon.kz.

Кикбоксеры, которые получили путевки в финальный раунд, сделали все возможное, чтобы выиграть золотые медали этих соревнований.

Фото: Instagram/drs_kz

В итоге в весе 51 кг чемпионом стал Нурсултан Жумабаев, в категории 67 кг — Алихан Оздоев, а в группе 71 кг — Максат Усипов.

Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанцы с явным преимуществом одолели своих соперников по финалу и стали обладателями золотых медалей.

Фото: Instagram/drs_kz

А в весовой категории 81 кг серебряные медали примерил казахстанец Руслан Степанов.

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