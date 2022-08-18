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Мужчина напал на незнакомку в Алматы

Задержан мужчина, избивший алматинку Фото: Zakon.kz
В Алматы избили 28-летнюю женщину. Как сообщили в городском департаменте полиции, мужчина уже водворен в изолятор временного содержания, передает Zakon.kz.
Это гражданин 1986 года рождения, житель Алматинской области. Подозреваемый, находясь на территории садоводческого общества в Медеуском районе, беспричинно, цинично избил женщину. Он водворен в изолятор временного содержания, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД РК.

Как отмечается, уголовное дело расследуется по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

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Динара Халдарова
Алматинская область Алматы
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