Мужчина напал на незнакомку в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы избили 28-летнюю женщину. Как сообщили в городском департаменте полиции, мужчина уже водворен в изолятор временного содержания, передает Zakon.kz.

Это гражданин 1986 года рождения, житель Алматинской области. Подозреваемый, находясь на территории садоводческого общества в Медеуском районе, беспричинно, цинично избил женщину. Он водворен в изолятор временного содержания, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД РК. Как отмечается, уголовное дело расследуется по ст. 293 УК РК (Хулиганство). Читайте также Мужчина купил 10 мешков сахара по поддельному чеку в Туркестанской области

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