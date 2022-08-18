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Назначены руководители ДЭР трех новых областей

Назначены руководители ДЭР трех новых областей Фото: пресс-служба АФМ РК
В Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что назначены руководители ДЭР трех новых областей, передает Zakon.kz.

Приказом председателя агентства по согласованию с Администрацией президента РК назначены руководители:

  • Департамента экономических расследований по Улытауской области - Ерик Есенов;

  • Департамента экономических расследований по Жетысуской области - Талгат Танатаров;

  • Департамента экономических расследований по Абайской области - Нурлан Каримов.

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АФМ РК Область Абай Область Жетісу Область Ұлытау
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