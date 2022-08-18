Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Фото: пресс-служба АФМ РК
В Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили, что назначены руководители ДЭР трех новых областей, передает Zakon.kz.
Приказом председателя агентства по согласованию с Администрацией президента РК назначены руководители:
Департамента экономических расследований по Улытауской области - Ерик Есенов;
Департамента экономических расследований по Жетысуской области - Талгат Танатаров;
Департамента экономических расследований по Абайской области - Нурлан Каримов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ