Как обманывают казахстанцев: звонят под видом полицейских и банкиров

Интернет-мошенничество остается одним из самых популярных преступлений в Казахстане, сообщает Zakon.kz

Казахстанцев продолжают атаковать интернет-мошенники. Способы жуликов становятся более изощренными, а их слова все больше похожи на правду. Полицейские в свою очередь говорят о необходимости изменения законов, чтобы наказывать не только тех, кто организует интернет-мошенничество, но и посредников.

Случай из жизни

Человеку звонят с незнакомого номера и говорят, что на него кто-то пытается оформить кредит. Представляются сотрудниками Национального банка, полиции, называют якобы имя и должность. Далее у человека спрашивают, сколько у него денег на банковских счетах, картами каких банков он пользуtтся. Если жертва не сопротивляется, то далее следует отправка ссылки или реквизитов банковского счета, на который человек должен отправить свои деньги, чтобы якобы «защитить» их от похищения. В итоге человек, введенный в заблуждение, фактически добровольно отдает свои деньги.

Жулики ведут себя в разговоре уверенно, порой агрессивно, обладают навыком убеждения. Представляться могут даже именами начальников подразделений полиции, прокуратуры или Нацбанка. Если жертва сомневается в правдивости данного разговора, лжесотрудники банка говорят, что с ними сейчас свяжутся сотрудники правоохранительных органов. Еще они любят перезванивать сами по несколько раз, оказывая давление.

Выявить, откуда звонят проходимцы, кто они такие, оказывается не самой легкой в мире задачей.

Начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов признался, что узнать о том, кто писал или звонил с аккаунта в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, WhatsАpp или Telegram, непросто. Для получения такой информации казахстанским правоохранительным органам приходится направлять международное следственное поручение, так как на территории республики не имеется представительств вышеуказанных социальных сетей и мессенджеров, зачастую ответы на международное следственное поручение не получаются либо получают ответы с отказом в предоставлении информации.

Вычислить мошенников за пределами РК сложно, так как преступники используют различное программное обеспечение для того, чтобы скрыть свое месторасположение. Появились технологии (особенно связанные с VoIР), которые позволяют абонентам передавать ложный идентификатор и представлять ложные имена и номера, которые используются в недобросовестных целях. В век цифровых технологий данными наших граждан завладеть становится проще, к примеру, с информационных источников (платформа мессенджера Telegram при заказе какого-либо товара), возможно, с банковской базы данных. Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

Зато полицейские знают, на чьи счета попадают деньги пострадавших. Это, как правило, люди, которые получают вознаграждение от мошенников за посредничество с переведенной жертвами суммы.

Есть предложения по ужесточению наказания за интернет-мошенничество. Между организатором интернет-мошенничества и пострадавшим есть посредники (дропы) – лица, которые снимают со счетов и переводят дальше незаконно полученные деньги за процент. И организаторов, и посредников нужно привлекать к ответственности. Мы задерживаем тех, кто снимает деньги с банкоматов, и дальше переводит средства мошенникам, но мы их привлечь к уголовной ответственности не можем, так как на законодательном уровне это не прописано. Посредник – это чаще всего владелец карты. Мы выяснили, что такими посредниками становятся те, кто ищет работу по объявлению – с ними связываются преступники, мошенники, и суть такой «легкой» работы – отправить анкетные данные, открыть на себя карты банков, либо продать свои реквизиты мошенникам. Потом на счета этих людей приходят деньги от потерпевших, и, получив деньги, они передают их далее мошенникам за проценты. Куатбек Науатов

Бывают и другие случаи

Если мошенники получают напрямую все данные карты жертвы, то они напрямую или через посредников уводят деньги в свою пользу, даже через иностранные платформы для пожертвований.

Интернет-мошенничество в Казахстане расследуется по статье 190 ч. 2 п. 4 УК РК. И по статистике полицейских, лидером среди данного вида преступлений является именно интернет-мошенничество. Для расследования данного вида преступлений у правоохранителей имеется программное обеспечение, но они не могут афишировать методы и способы раскрытия данных видов правонарушений, эта информация не для распространения.

Также по расследованию интернет-мошенничества на базе Академии внутренних дел проводятся занятия с сотрудниками кибернадзора. В Управлении криминальной полиции имеется отдел по борьбе с киберпреступностью, проводятся семинары, учебные занятия, имеются следователи по расследованию преступлений в сфере IT. Со стороны Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка благодаря внутренним банковским системам мониторинга, в том числе через Казахстанский центр межбанковских расчетов, внедряются в финансовых организациях системы отслеживания подозрительных операций.

Если такие операции выявляются, они либо блокируются, либо данные о них передаются в органы внутренних дел. Мы проводим мониторинг мошеннических сайтов с элементами нелицензированных брокеров и финансовых пирамид. Ежегодно до 200 таких сайтов блокируется на территории Казахстана. Мы проводим профилактику преступлений, на законодательном уровне обязываем финорганизации соблюдать процедуры персональной идентификации, чтобы избежать заочного оформления кредитов на кого-то. Запрет на выдачу кредитов – не панацея, потому что уйдет в тень. Усилить процедуры – это да. Пресс-секретарь АРРФР Дмитрий Акмаев

Как выяснилось, понять, кто атакует казахстанцев и дистанционно пытается заставить всех нас отдать свои деньги, очень сложно. И в сложившейся ситуации противодействовать мошенникам наиболее эффективно возможно только самостоятельно, зная правила действий на случай, если вам звонят и представляются сотрудниками банков, полиции или прокуратуры.