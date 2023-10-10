Жителей каких городов Казахстана чаще всего обманывают мошенники

Мошенничество остается одним из самых распространенных преступлений, выявляемых правоохранительными органами в Казахстане. По данным Генпрокуратуры, на него приходятся 30% от зарегистрированных нарушений закона, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК 10 октября, за девять месяцев 2023 года в Казахстане снизилось количество мошенничеств. Но такие преступления по-прежнему составляют почти треть от всех выявляемых.

Чаще всего мошенники обманывают жителей Алматы: в южном мегаполисе с начала года зарегистрировали 6742 таких нарушений закона. На втором месте по доверчивости – жители Астаны (5358 мошенничеств). В топ-5 этого антирейтинга попали также Карагандинская область (2590), Шымкент (1921) и Алматинская область (1836).

С начала года в Казахстане от мошенничества пострадали 34 623 человека. Женщины становятся жертвами обмана чаще, чем мужчины (19 тыс. случаев против 15,6 тыс.). Более чем в 15,6 тыс. случаев мошенники действовали через Интернет. В то же время в прокуратуре отметили, что по сравнению с прошлым годом казахстанцев стали реже обманывать путем займа денег и с использованием платежных карт.

О том, какие мошеннические схемы наиболее распространены в Казахстане, читайте здесь.