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Талгат Козбеков назначен руководителем департамента госдоходов Жетысуской области

назначение Фото: gov.kz
На должность руководителя Департамента государственных доходов по Жетысуской области назначен Талгат Козбеков, передает Zakon.kz.

Талгат Козбеков родился 23 cентября 1976 года в селе Коктал Талдыкорганской области.

Талгат Козбеков окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «Экономист-маркетолог» и Казахский национальный университет им. аль- Фараби по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового инспектора отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя Управления государственных доходов по Панфиловскому району.

С 2020 года работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов Атырауской области.

С марта 2022 года был руководителем Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Ирина Лукичева
Область Жетісу
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