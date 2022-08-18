Талгат Козбеков назначен руководителем департамента госдоходов Жетысуской области

На должность руководителя Департамента государственных доходов по Жетысуской области назначен Талгат Козбеков, передает Zakon.kz.

Талгат Козбеков родился 23 cентября 1976 года в селе Коктал Талдыкорганской области.

Талгат Козбеков окончил Алматинский государственный университет им. Абая по специальности «Экономист-маркетолог» и Казахский национальный университет им. аль- Фараби по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1999 году в качестве налогового инспектора отдела налогового аудита Налогового комитета по Панфиловскому району.

В разные годы занимал должности руководителя отдела, заместителя руководителя управления, руководителя Управления государственных доходов по Панфиловскому району.

С 2020 года работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов Атырауской области.

С марта 2022 года был руководителем Департамента государственных доходов по Алматинской области.