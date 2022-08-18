Плюющихся астанчан будут отслеживать камеры

В Нур-Cултане депутаты маслихата предложили ужесточить наказание за плевки. Было предложено активизировать работу по наказанию плюющих посредством использования камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Нарушителей будут определять по автомобильным номерам. Данные меры позволят снизить количество нарушений.

Как сообщили в столичном акимате, на улице и в общественных местах запрещено плеваться и мусорить.

Нарушители привлекаются к ответственности – административному штрафу.

Плевки на улице и в общественных местах не только портят вид города, но и могут стать причиной распространения различных бактерий.