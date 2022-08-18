Досаев о закрытии программы ArtSport: Средств в бюджете нет

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района прокомментировал ситуацию вокруг программы ArtSport, передает Zakon.kz.

Мои дети ходят на спортивные секции по программе Artsport на бесплатной основе. Наш услугодатель объявил, что с 1 сентября финансирование прекращается. Что будет дальше с программой? – спросили у акима Алматы.

По словам градоначальника, поставщикам заблаговременно было сообщено, что с 1 сентября финансирование прекратится.

Средств на оплату услуг в местном бюджете нет. Мы были честными перед поставщиками и родителями. Сначала надо решить вопрос с финансированием, в бюджете средства не предусмотрены. Ерболат Досаев

Аким Алматы согласен, что программа важна и нужна городу.

Поэтому я дал распоряжение рассмотреть возможность разработки городских программ по спортивным секциям для детей из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Я дал поручение своему заместителю Арману Кырыкбаеву подготовить программу, которая будет ориентирована исключительно на нуждающихся из категории СУСН. Ерболат Досаев

7 июля аким Алматы отметил, что до 1 сентября город будет поддерживать программу ArtSport и выполнит все взятые на себя обязательства.