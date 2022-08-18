Мокрый снег ожидается на востоке Казахстана
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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 августа, сообщает Zakon.kz.
На западе, севере, востоке страны пройдут дожди с грозами, в горных районах на востоке – дождь, мокрый снег.
Местами по Казахстану ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре республики ночью на поверхности почвы – заморозки до -2°C. РГП «Казгидромет»
Днем на большей части Мангистауской области, на востоке Атырауской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на востоке Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жетысуской областей, на востоке Алматинской области, на юге Жамбылской области, в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»
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