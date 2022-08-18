Мокрый снег ожидается на востоке Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 августа, сообщает Zakon.kz.

На западе, севере, востоке страны пройдут дожди с грозами, в горных районах на востоке – дождь, мокрый снег.

Местами по Казахстану ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, на востоке страны в ночные часы ожидается туман, на севере, востоке, в центре республики ночью на поверхности почвы – заморозки до -2°C. РГП «Казгидромет»

Днем на большей части Мангистауской области, на востоке Атырауской области ожидается сильная жара.