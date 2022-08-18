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Как изменились цены на продовольственные товары за неделю в Казахстане

цены, статистика Фото: pixabay
Бюро национальной статистики опубликовало статистику за прошедшую неделю по ценам на социально значимые продовольственные товары. Так, цены повысились на 0,2% за неделю, с начала месяца – на 0,4%. С начала года повышение цен произошло на 18,7%, передает Zakon.kz.

В годовом выражении социально значимые продовольственные товары подорожали на 18,1%, что выше аналогичного периода 2021 года на 0,9%.

В Казахстане за прошедшую неделю подешевели:

  • лук – на 4,6%;

  • картофель – на 1,8%;

  • белокочанная капуста – на 1,7%;

  • морковь – на 1,5%.

За неделю подорожали:

  • рожки – на 2,1%;

  • соль – на 1,3%;

  • масло подсолнечное – на 1,3%.

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Средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров по Казахстану:

  • рожки – 271 тенге/кг;

  • мясо куриное – 1163 тенге/кг;

  • масло подсолнечное – 844 тенге/л;

  • соль – 63 тенге/кг.

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