Как изменились цены на продовольственные товары за неделю в Казахстане
Фото: pixabay
Бюро национальной статистики опубликовало статистику за прошедшую неделю по ценам на социально значимые продовольственные товары. Так, цены повысились на 0,2% за неделю, с начала месяца – на 0,4%. С начала года повышение цен произошло на 18,7%, передает Zakon.kz.
В годовом выражении социально значимые продовольственные товары подорожали на 18,1%, что выше аналогичного периода 2021 года на 0,9%.
В Казахстане за прошедшую неделю подешевели:
лук – на 4,6%;
картофель – на 1,8%;
белокочанная капуста – на 1,7%;
морковь – на 1,5%.
За неделю подорожали:
рожки – на 2,1%;
соль – на 1,3%;
масло подсолнечное – на 1,3%.
Средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров по Казахстану:
рожки – 271 тенге/кг;
мясо куриное – 1163 тенге/кг;
масло подсолнечное – 844 тенге/л;
соль – 63 тенге/кг.
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