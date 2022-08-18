Как изменились цены на продовольственные товары за неделю в Казахстане

Фото: pixabay

Бюро национальной статистики опубликовало статистику за прошедшую неделю по ценам на социально значимые продовольственные товары. Так, цены повысились на 0,2% за неделю, с начала месяца – на 0,4%. С начала года повышение цен произошло на 18,7%, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: