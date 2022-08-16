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Цены в июле выросли выше среднеисторической нормы во всех регионах – Нацбанк

Цены в июле выросли выше среднеисторической нормы во всех регионах – Нацбанк Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов прокомментировал инфляционные тенденции в регионах Казахстана в июле 2022 года, передает Zakon.kz.
В июле 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 15% (в июне – 14,5%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 16 регионах, замедлилась в трех областях, в одном регионе изменения отсутствовали.Начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов

По его словам, наибольшее ускорение зафиксировано в Атырауской области (с 14,1% в июне до 16% в июле).

Также он отметил, что в июле темпы роста цен на:

  • продовольственные товары увеличились до 19,7% г/г (в июне – 19,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (24%);

  • непродовольственные товары ускорились до 14,2% г/г (в июне – 13,2%). Максимальное значение зафиксировано в Нур-Султане и Улытауской области (по 18,5%), а минимальное – в Алматы (12,3%).

Цены на платные услуги в июле сохранили значение на уровне 9,2% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Туркестанской области (11,4%), значительно ниже – в Актюбинской и Жамбылской областях (по 6,7%).Игорь Осипов

Как отметил начальник управления Нацбанка, в июле «месячная инфляция в стране составила 1,1%, что значительно выше среднего показателя июльской инфляции за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,3%)».

Во всех регионах цены в июле 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Атырауской области (2,1%).Игорь Осипов

Ранее на заседании правительства заместитель председателя Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов сообщил о сохраняющемся высоком инфляционном давлении в экономике.

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