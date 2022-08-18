Спортивные состязания проводят на ярмарке «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Для посетителей ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане проводят серию спортивных состязаний, передает корреспондент Zakon.kz.

На площадке Международного выставочного центра EXPO проходит первая городская выставка-ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі». Как отметила пресс-секретарь АО НК «QazExpoCongress» Гульжан Сергибаева, на одной площадке удалось собрать около ста участников, часть из которых проводит для детей спортивные мастер-классы.

Фото: Zakon.kz

Так, например, в день открытия были проведены спортивные мастер-классы по баскетболу от игрока сборной Казахстана и форварда профессионального баскетбольного клуба «Астана» Руслана Айткали. Сегодня эстафету подхватил центровой клуба Аскар Майдекин. По соседству своими знаниями делились спортсмены футбольного клуба «Астана» Александр Заруцкий и Данила Подымский.

Фото: Zakon.kz

Меня заинтересовала ярмарка, так как здесь мы можем купить себе к школе необходимые вещи. Приятным сюрпризом были мастер-классы. Мне самому футбол нравится, поэтому захотелось здесь задержаться и сыграть с футболистами клуба. Посетитель выставки Кыдырали Кайратулы

Среди желающих принять участие в мастер-классе были также те, кто не раз участвовал в различных турнирах и состязаниях, как, например, житель столицы Ернур Султан.

Фото: Zakon.kz

Мне нравится тоғызқұмалақ. Если так можно сказать – это моя физкультура для мозга. Улучшает память, логическое мышление. В целом, правила игры несложно понять. Ернур Султан

Воспитанник столичного клуба по боксу, 12-летний Ислам Айтбай, также принимал участие в различных соревнованиях по этому виду спорта.

Боксом занимаюсь год. Мне нравится этот вид спорта. Сегодня мы с ребятами из клуба показываем свои навыки для посетителей выставки. В бокс пришел, потому что хочу быть сильным и мне также нравятся такие боксеры, как Сакен Бибосынов, Данияр Елеусинов и Сауль Альварес. Воспитанник боксерского клуба Ислам Айтбай

Фото: Zakon.kz

17 августа сообщалось, что ярмарка «Kids EXPO. Балалар әлемі» проходит в МВЦ EXPO в период с 17 по 21 августа с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Организатор мероприятия – национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке столичного акимата.