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Спортивные состязания проводят на ярмарке «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане

Шахматы, мастер-классы, Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Для посетителей ярмарки детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі» в Нур-Султане проводят серию спортивных состязаний, передает корреспондент Zakon.kz.

На площадке Международного выставочного центра EXPO проходит первая городская выставка-ярмарка детских товаров «Kids EXPO. Балалар әлемі». Как отметила пресс-секретарь АО НК «QazExpoCongress» Гульжан Сергибаева, на одной площадке удалось собрать около ста участников, часть из которых проводит для детей спортивные мастер-классы.

Баскетбол, мастер-классы, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Так, например, в день открытия были проведены спортивные мастер-классы по баскетболу от игрока сборной Казахстана и форварда профессионального баскетбольного клуба «Астана» Руслана Айткали. Сегодня эстафету подхватил центровой клуба Аскар Майдекин. По соседству своими знаниями делились спортсмены футбольного клуба «Астана» Александр Заруцкий и Данила Подымский.

Клуб «Астана», футбол, мастер-класс

Фото: Zakon.kz

Меня заинтересовала ярмарка, так как здесь мы можем купить себе к школе необходимые вещи. Приятным сюрпризом были мастер-классы. Мне самому футбол нравится, поэтому захотелось здесь задержаться и сыграть с футболистами клуба. Посетитель выставки Кыдырали Кайратулы

Среди желающих принять участие в мастер-классе были также те, кто не раз участвовал в различных турнирах и состязаниях, как, например, житель столицы Ернур Султан.

Шахматы, мастер-классы, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Мне нравится тоғызқұмалақ. Если так можно сказать – это моя физкультура для мозга. Улучшает память, логическое мышление. В целом, правила игры несложно понять. Ернур Султан

Воспитанник столичного клуба по боксу, 12-летний Ислам Айтбай, также принимал участие в различных соревнованиях по этому виду спорта.

Боксом занимаюсь год. Мне нравится этот вид спорта. Сегодня мы с ребятами из клуба показываем свои навыки для посетителей выставки. В бокс пришел, потому что хочу быть сильным и мне также нравятся такие боксеры, как Сакен Бибосынов, Данияр Елеусинов и Сауль Альварес. Воспитанник боксерского клуба Ислам Айтбай

Боксер, мастер-класс, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

17 августа сообщалось, что ярмарка «Kids EXPO. Балалар әлемі» проходит в МВЦ EXPO в период с 17 по 21 августа с 12:00 до 21:00. Вход свободный. Организатор мероприятия – национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке столичного акимата.

«Kids EXPO. Балалар әлемі» – это первый крупный городской проект, позволивший объединить представителей книжной, канцелярской, текстильной, образовательной и развлекательной индустрий, товаров и услуг для детей и их родителей на одной площадке.

Тоғызқұмалақ, мастер-класс, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

Основной тематикой выставки являются образование, хобби, отдых, детская культура (журналы, книги и музыка), мир игр (игрушки, игры и поделки), детская мода и одежда, принадлежности и аксессуары, а также многое другое.

Шахматы, мастер-классы, Нур-Султан

Фото: Zakon.kz

В течение пяти дней порядка 100 участников из числа местных товаропроизводителей, компаний и крупных брендов будут предлагать свою продукцию по самым приемлемым ценам.

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