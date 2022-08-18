Бультерьер покусал детей в Актобе
В 19:20 несовершеннолетние дети 2006 и 2012 годов рождения играли во дворе. В этот момент на них набросилась гулявшая рядом собака породы стаффордширский бультерьер.
Старший брат одного из детей увидел, что собака проявляет агрессию, и пытался защитить детей. Сосед забежал домой, взял свое зарегистрированное оружие, выстрелил в собаку и ранил ее.
По прибытии ветеринарной службы собака была усыплена. Несовершеннолетние были доставлены в больницу с диагнозами «укушенные раны правого плеча, предплечья, правого бедра и левого колена».
Полиция установила владельца собаки. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 407-2 ч. 1 п. 4 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными».