Бультерьер покусал детей в Актобе

В полицию Актобе поступило сообщение, что по ул. Маресьева, д. 75 собака кидается на людей и покусала несколько человек. Инцидент произошел 16 августа в 19:30, передает Zakon.kz.

В 19:20 несовершеннолетние дети 2006 и 2012 годов рождения играли во дворе. В этот момент на них набросилась гулявшая рядом собака породы стаффордширский бультерьер.

Старший брат одного из детей увидел, что собака проявляет агрессию, и пытался защитить детей. Сосед забежал домой, взял свое зарегистрированное оружие, ​выстрелил в собаку и ранил ее.

По прибытии ветеринарной службы собака была усыплена. Несовершеннолетние были доставлены в больницу с диагнозами «укушенные раны правого плеча, предплечья, правого бедра и левого колена».

Полиция установила владельца собаки. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 407-2 ч. 1 п. 4 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными».