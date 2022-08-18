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В Нур-Султане и 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Нур-Султане и 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: unsplash
19 августа в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

На севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области на поверхности почвы ночью – заморозки -2°C.

В Нур-Султане ночью на поверхности почвы – заморозки -2°C.

На севере, западе Туркестанской области, в горных и предгорных районах – ветер северо-восточный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестане – ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы – заморозки -2°C.

В Петропавловске днем ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в северной половине Карагандинской области – туман, на поверхности почвы заморозки -2°C.

В Кызылординской области – ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде – ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В западной половине, на юге Западно-Казахстанской области – гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе области порывы 23 м/с.

В Уральске ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

На востоке Жетысуской области – ветер северный, 20-25 м/с, порывы 28 м/с.

На северо-востоке, юге и в центре Актюбинской области – ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Атырауской области – ветер юго-восточный, восточный, 17-22 м/с. Днем сохраняется сильная жара +37°C. На востоке области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау – ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 17-22 м/с.

В горных районах Восточно-Казахстанской области – осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы заморозки -2°C.

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Казгидромет Казахстан
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