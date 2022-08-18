Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какие пункты пропуска модернизирует Казахстан

Какие пункты пропуска модернизирует Казахстан на внешней границе ЕАЭС Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Данияр Жаналинов сообщил, что в настоящее время проводится модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных, одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и Главного диспетчерского управления КГД МФ в Нур-Султане.

Реконструкцию планируется произвести в два этапа:

  • в 2022-2023 годах – «Достык авто», «Достык ж/д», «Майкапчагай», «Бахты», «Кольжат», «Тажен», «Капланбек», «Темир Баба»;

  • в 2023-2024 годах – «Атамекен», «Казыгурт» и ГДУ.

В результате до восьми раз будет увеличена пропускная способность пунктов, с 2 часов до 25 минут сокращено время их прохождения. Кроме того, планируется реализовать меры по автоматизации бизнес-процессов, централизации таможенного контроля и минимизации коррупционных рисков.

На сегодняшний день все проектно-сметные документы разработаны. На начальном этапе строительства по всем объектам планируется утвердить графики проведения работ, чтобы контролировать их качественное и своевременное выполнение.

Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработать вопрос увеличения пропускной способности каналов связи в модернизируемых пунктах.

Благодаря увеличению товарооборота через эти пункты у нас появятся дополнительные поступления в бюджет. При этом хочу обратить внимание на необходимость ускорения реализации данного проекта. Алихан Смаилов

Читайте также

Талгат Козбеков назначен руководителем департамента госдоходов Жетысуской области

Анастасия Стативкина
Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
Назначены руководители ДЭР трех новых областей
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Теннис Победа США
Елена Рыбакина победила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема»
Топ-4 женских знаков зодиака, которые рискуют остаться без детей
Топ-4 женских знаков зодиака, представительницы которых рискуют остаться без детей
Скандал вокруг ЖК «Жайсан»: Досаев прокомментировал ситуацию по сносу комплекса
Скандал вокруг ЖК «Жайсан»: Досаев прокомментировал ситуацию по его сносу
анонс
Кто получит «Золотой мяч»? Объявлены фавориты из списка кандидатов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления