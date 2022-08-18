Эрдоган начал встречу с Зеленским во Львове

Эрдогана на переговорах с Зеленским сопровождает большая делегация. В ее составе главы министерств, а также производитель «Байрактаров», сообщает Zakon.kz.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским во Львове, сообщает РБК.

Президенты встретились во дворце Потоцких – памятнике архитектуры, расположенном в центре города.

Эрдоган вылетел в Украину сегодня утром. Его самолет приземлился в польском аэропорту Жешув, оттуда турецкий президент направился во Львов.

Помимо встречи с Зеленским, в рамках визита планируются трехсторонние переговоры с украинским президентом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На этой встрече они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС, расследование обстрела СИЗО в Еленовке, а также выполнение «зерновой сделки». В частности, Гутерриш планирует посетить один из портов Одессы.