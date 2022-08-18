Осужденным «Черного беркута» подарили электронные книги

Представительство Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet в Костанайской области передало осужденным «Черного беркута» электронные книги, содержащие в себе литературу религиозного характера, сообщает Zakon.kz.

«Черный беркут» – одно из исправительных учреждений в Казахстане с жестким режимом, где содержатся осужденные, приговоренные к пожизненному заключению. Официальное его название – «Учреждение УК-161/3» ДУИС по Костанайской области.

Электронные книги переданы в рамках проекта «Обеспечение единых механизмов проведения в регионах религиозной разъяснительной и реабилитационной работы», который реализуется под эгидой Центра поддержки гражданских инициатив.

По словам инспекторов теологической реабилитационной работы, эти книги предназначены для осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, чтобы они могли повысить свою религиозную грамотность, а также улучшить культурный досуг. В общей сложности переданы три электронные книги, но в их базе уже много различных книг разных авторов.

Книги являются своего рода мотивацией для осужденных. Читая их, они познают религию, узнают что-то новое, интересное, у них формируется иммунитет к радикальной идеологии, деструктивным течениям и в целом к религиозному экстремизму и терроризму. Теолог-консультант представительства Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра Aqniet в Костанайской области Турган Омаро

К слову, один из осужденных, отбывающих наказание в «Черном беркуте», нарисовал портрет великого сына казахского народа Абая Кунанбаева. По словам заключенного, он вдохновился празднованием Дня великого просветителя и написал портрет маслом, а после передал его местной библиотеке.

Я давно рисую, и многие мои работы украшают актовый зал, библиотеку учреждения. Абай Кунанбаев – великий человек, и я очень рад, что получилось изобразить его именно в таком виде и максимально приближенно. Осужденный «Черного беркута» К.

Как отметила сотрудник учреждения Светлана Щербакова, август был насыщен культурными мероприятиями. Так, были проведены информационные часы, презентации и показы фильмов, в том числе посвященных биографии Абая Кунанбаева, а также тематических роликов патриотического воспитания.

Помимо этого, мы на постоянной основе сотрудничаем с нашей библиотекой, которая, благодаря нашим сотрудникам, постоянно пополняется новыми книгами. В этот раз в дар было передано 20 изданий. Психолог учреждения Светлана Щербакова

В другом пенитенциарном учреждении Костанайской области – УК-161/11 была организована встреча осужденных с топ-бойцом HARDKORE MMA Амхатом Джанчураевым. Амхат родом из села Перцовки, что близ города Рудного. Он рассказал о том, как достиг успехов в спорте, а также о вреде алкоголя и наркотиков.

Такая встреча для осужденных была организована впервые, она прошла интересно, эмоционально, спортсмену задавали различные вопросы, охотно фотографировались с ним и брали у него автограф.