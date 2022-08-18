Астанчанка отнесла тарологу 60 млн тенге за год

Тарологи и гадалки заполонили казахстанские социальные сети. Предсказывают будущее как в прямом эфире, так и через личные переписки в мессенджерах. Одни берут за услуги тысячами, а другие – миллионами, сообщает Zakon.kz.

Алгоритм прост: люди переводят деньги на карту и задают вопрос. Ответ получают самый банальный, сообщает телеканал «Астана».

Журналисты телеканала решили испытать судьбу и записались к тарологу с якобы трехлетним стажем. Полный расклад стоил 5 тыс. тенге, однако ясной картины «будущего» получить не удалось.

Психологи говорят: за помощью к гадалкам идут люди с высокой личностной тревожностью. Так они снимают стресс, а выслушав «предсказания», воодушевляются. Человек боится неизвестности и обращается к тарологу, чтобы усмирить свой страх.

Там есть момент программирования, это – раз. Потом момент, когда человек просто хочет хорошее услышать, поэтому он идет туда. Либо, когда человеку не хватает собственной мотивации, не хватает своих внутренних сил для достижения каких-либо целей. Он идет к гадалке для того, чтобы она ему сказала: «Вот все, что ты хочешь, – все сбудется». И он потом с такой уверенностью ходит, старается работать в том направлении, в котором хочет. Психолог Динара Ибрагимова

Однако нередко казахстанцы попадают на уловки псевдогадалок. Так произошло с одной из жительниц столицы. Ясновидящая «чистила» женщину на протяжении года. За каждый сеанс брала деньги. В общей сложности, астанчанка отнесла шарлатанке 60 млн тенге.

Потерпевшая обращается к гадалке, и гадалка поясняет, что на нее и на ее семью наведена порча, необходимо снять. И таким образом она в течение года завладела деньгами. Начальник следственного отдела УП района «Сарыарка» Талгат Жолдасов

На улицах столицы многие утверждают, что в ясновидение не верят. Но привлекать к ответственности людей, которые этим якобы занимаются, не стоит, так как желающие узнать свое будущее виноваты сами.