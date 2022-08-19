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Дефицит воды может привести к конфликтам в Центральной Азии – эксперт

дефицит воды в Казахстане Фото: pixabay
Нехватка воды в Центральной Азии может спровоцировать серьезный конфликт в регионе. Как его избежать, решали отечественные и зарубежные эксперты, сообщает Zakon.kz.

В Алматы прошел международный круглый стол. По словам специалистов, за 50 лет количество ледников уменьшилось почти на 30%. И эта тенденция будет только усиливаться, сообщает КТК.

Вопрос воды для Центральной Азии может стать очень острым. Если этот вопрос не решать совместными усилиями, в будущем эта ситуация может привести даже к вооруженным конфликтам в Центральной Азии – за воду. Потому что это вопрос жизненной необходимости. Просто существование людей зависит от воды. эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансейтов

Политологи и экономисты обсуждали за круглым столом и другие немаловажные вопросы. Например, участники уверены: лишь совместными усилиями можно решить проблемы продовольственной безопасности в регионе. В первую очередь необходимо увеличить объемы экспорта и импорта между центральноазиатскими странами. Взаимная торговля позволит избежать дефицита продуктов.

В качестве примера эксперты предложили способ выхода из сахарного кризиса. Покрыть недостачу сладкого продукта в Казахстане смог бы Узбекистан, считают политологи.

Мы можем получать ту же самую сахарную продукцию из Узбекистана. Может быть, сахар не тот, белый, к которому мы привыкли. А тот же самый – достаточно распространенный в южных регионах Казахстана – нават. То есть совершенно нормальная продукция может быть. Мы можем получать ту же самую продукцию, которая будет заменять у нас фрукты. Будет замещать другие наши потери.политолог Рустан Бурнашев

17 июня спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях выказался о риске дефицита воды в Казахстане. По его словам, в Казахстане по заключению экспертов водное потребление к 2040 году вырастет на 46% процентов. А дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год.

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Данияр Кунафин
Казахстан
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