Дефицит воды в Казахстане может составить до 12 км³ в год – Кошанов
Фото: Zakon.kz
Спикер Мажилиса РК Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях выказался о риске дефицита воды в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Ерлан Кошанов заявил, что, по оценкам ООН, сегодня каждый пятый житель земного шара испытывает дефицит воды.
Генеральный секретарь ООН сказал, что в будущем вода будет дороже и важнее нефти. И этот прогноз сегодня стал реальностью. По мнению экспертов, с каждым годом потребность человечества в водных ресурсах увеличивается примерно на один процент. От достаточного обеспечения водными ресурсами зависят социально-экономическое развитие и национальная безопасность любого государства. Глава государства неоднократно отмечал, что повышение эффективности использования и охрана водных ресурсов страны – это приоритетная задача государства. Спикер Мажилиса РК Ерлан Кошанов
Обозначил он и ситуацию по Казахстану.
В Казахстане по заключению экспертов водное потребление к 2040 году вырастет на 46% процентов. А дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год. И факторов, влияющих на это, достаточно. Этому способствует рост населения, особенности экономического развития и ряд других причин. Особенно из года в год растет потребление в промышленных и бытовых секторах. Крупнейшим потребителем воды по-прежнему остается сельское хозяйство. Ерлан Кошанов
Спикер Мажилиса отметил, что на сегодня чистой питьевой водой не обеспечены 1543 села, или 544 тысячи человек.
В этой связи Смаилов указал на необходимость модернизации гидротехнических сооружений и внедрения водосберегающих технологий.
Без сильной водной политики невозможно выстроить эффективную водную дипломатию с соседними странами. Водообеспеченность территории Казахстана в значительной степени зависит от водной политики сопредельных государств, расположенных выше по течению рек. Поэтому совместное использование трансграничных объектов, совершенствование межгосударственных форм отношений следует рассматривать как одно из важных условий обеспечения не только экологической, но и национальной безопасности. Установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами должно быть ключевым фактором для обеспечения водной безопасности Казахстана. Ерлан Кошанов
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