Дефицит воды в Казахстане может составить до 12 км³ в год – Кошанов

Спикер Мажилиса РК Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях выказался о риске дефицита воды в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов заявил, что, по оценкам ООН, сегодня каждый пятый житель земного шара испытывает дефицит воды.

Генеральный секретарь ООН сказал, что в будущем вода будет дороже и важнее нефти. И этот прогноз сегодня стал реальностью. По мнению экспертов, с каждым годом потребность человечества в водных ресурсах увеличивается примерно на один процент. От достаточного обеспечения водными ресурсами зависят социально-экономическое развитие и национальная безопасность любого государства. Глава государства неоднократно отмечал, что повышение эффективности использования и охрана водных ресурсов страны – это приоритетная задача государства. Спикер Мажилиса РК Ерлан Кошанов

Обозначил он и ситуацию по Казахстану.

В Казахстане по заключению экспертов водное потребление к 2040 году вырастет на 46% процентов. А дефицит водных ресурсов может составить до 12 кубических километров в год. И факторов, влияющих на это, достаточно. Этому способствует рост населения, особенности экономического развития и ряд других причин. Особенно из года в год растет потребление в промышленных и бытовых секторах. Крупнейшим потребителем воды по-прежнему остается сельское хозяйство. Ерлан Кошанов

Спикер Мажилиса отметил, что на сегодня чистой питьевой водой не обеспечены 1543 села, или 544 тысячи человек.

В этой связи Смаилов указал на необходимость модернизации гидротехнических сооружений и внедрения водосберегающих технологий.