Полицейская погоня в Жанатасе: подросток угнал авто и попал в ДТП
Фото: Zakon.kz
Сотрудники отдела полиции Сарысуского района во время ночного патрулирования на одной из центральных улиц города заметили водителя, который проигнорировал требование полиции об остановке, попытался скрыться и врезался в бордюр, передает Zakon.kz.
Правонарушителем оказался несовершеннолетний 17-летний житель города Тараза. Выяснилось, что он угнал чужую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако владелец авто не знал, что его машина была угнана.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Также в отношении него составлен протокол по части 8 статьи 608 КоАП РК.
Несовершеннолетний сотрудниками Управления образования Жамбылской области доставлен в областной Дом юношества.
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