Полицейская погоня в Жанатасе: подросток угнал авто и попал в ДТП

Сотрудники отдела полиции Сарысуского района во время ночного патрулирования на одной из центральных улиц города заметили водителя, который проигнорировал требование полиции об остановке, попытался скрыться и врезался в бордюр, передает Zakon.kz.

Правонарушителем оказался несовершеннолетний 17-летний житель города Тараза. Выяснилось, что он угнал чужую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Однако владелец авто не знал, что его машина была угнана.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Также в отношении него составлен протокол по части 8 статьи 608 КоАП РК.