Дерзкая погоня за нарушителем попала на видео в Талдыкоргане

Мужчина, который ранее был лишен водительских прав, проигнорировал требование патрульных об остановке и попытался скрыться от преследования, нарушив сразу несколько правил ПДД, сообщает Zakon.kz.

Проезжая на красный свет светофора, водитель пытался скрыться от патрульных по мелким улицам города. Через несколько кварталов полицейским все же удалось задержать правонарушителя и доставить его в отделение.

"Задержанным оказался 37-летний житель города Текели. При проверке по базе данных установлено, что мужчина уже привлекался в июле месяце к адмответственности, ввиду чего был лишен права управления транспортным средством на 7 лет. Сегодня в отношении него составлены протоколы по пяти адмправонарушениям. Автомашина задержанного водворена на спецстоянку". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Водителя оштрафовали почти на полмиллиона тенге по 5 различным статьям КоАП РК.

Ранее, благодаря активистам Талдыкоргана, водителей местных чиновников оштрафовали за нарушения правил дорожного движения.