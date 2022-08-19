Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Талдыкоргане

В Талдыкоргане вечером 18 августа двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок выжил, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, малыш остался без присмотра взрослых. Мать мальчика на минутку вышла из дома, оставив ребенка на попечение старших детей.