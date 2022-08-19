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Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Талдыкоргане

Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Талдыкоргане Фото: pexels
В Талдыкоргане вечером 18 августа двухлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок выжил, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, малыш остался без присмотра взрослых. Мать мальчика на минутку вышла из дома, оставив ребенка на попечение старших детей.

Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего ребенка в областную детскую больницу. Сейчас он находится на обследовании. Врачи оказывают малышу посильную помощь. Там же находится его мама. Заместитель начальника УМПС ДП области Жетісу Кайсар Мухметов

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Область Жетісу Талдыкорган
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