Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Уральске

ребенок выпал из окна в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 19:28 Фото: скриншот видео
25 августа в Уральске из окна второго этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба МЧС РК.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу УОЗ Западно-Казахстанской области, чтобы узнать о состоянии пострадавшего ребенка.

Отметим, что казахстанские спасатели опубликовали ролик, в котором заявили, что ежегодно в стране из окон выпадают около 100 детей. Родителей призвали быть более внимательными дома, показав самый распространенный вариант падения, из-за чего в результате погибают дети.


Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок выпал из окна в Акмолинской области.

Читайте также

пожар
Склады с десятками тонн сена вновь горели в двух областях Казахстана
логотип
В АО "Qarmet" опровергают сообщения о гибели своих работников
голубь
Сотрудники ДЧС Астаны показали, как спасали голубя, который запутался в ветках
Елена Беляева
МЧС РК Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арест
Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Анджелина Джоли
Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: