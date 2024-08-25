Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Уральске
Фото: скриншот видео
25 августа в Уральске из окна второго этажа жилого дома выпала двухлетняя девочка, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба МЧС РК.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу УОЗ Западно-Казахстанской области, чтобы узнать о состоянии пострадавшего ребенка.
Отметим, что казахстанские спасатели опубликовали ролик, в котором заявили, что ежегодно в стране из окон выпадают около 100 детей. Родителей призвали быть более внимательными дома, показав самый распространенный вариант падения, из-за чего в результате погибают дети.
Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок выпал из окна в Акмолинской области.
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