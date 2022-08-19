Новую солнечную электростанцию построили близ Балхаша

В июне закончилось строительство первого этапа солнечной электростанции Kaz Green Energy. Сейчас ее мощность составляет 50 мегаватт, передает Zakon.kz.

Использование современных фотоэлектрических панелей позволило уменьшить площадь станции, а применение экспериментальных роботов – упростить их обслуживание.

По данным Министерства энергетики РК, установленная мощность всех электростанций на возобновляемых источниках энергии в первом полугодии 2022 года превысила 2,3 гигаватта. Из них наибольший объем приходится на солнечные электростанции с почти 1,15 гигаватта мощности.

Теперь к ним добавился новый объект энергосистемы – солнечная электростанция компании Kaz Green Energy, построенная в 10 км от города Балхаша в Карагандинской области. На первом этапе ее мощность составляет 50 мегаватт. Станция уже запущена и работает, поставляя электроэнергию в единую энергосистему страны.

Фото: АО «НУХ «Байтерек»

Общая площадь станции сейчас – около 70 гектар, на которых расположили 94 150 фотоэлектрических панелей. Каждая из них имеет мощность 530 ватт и выше.

Панели нового поколения имеют повышенную мощность – в среднем в два раза выше, чем у применяемых на других казахстанских станциях панелей, что позволило уменьшить площадь электростанции.

Также на некоторых панелях установлены экспериментальные образцы роботов, которые самостоятельно чистят солнечные панели от пыли, упрощая работу обслуживающего персонала. Кроме того, была куплена специальная машина для мойки оборудования.

В компании Kaz Green Energy отмечают, что при строительстве уделили особое внимание казахстанскому содержанию. Все конструкции, на которых установлены солнечные панели, были куплены у отечественных производителей – а это более 2 тыс. тонн металла.

Поддержку в реализации проекта, говорят в Kaz Green Energy, им оказал Банк развития Казахстана – дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Из общей стоимости проекта 21,73 млрд тенге собственные средства компании составили около 4,78 млрд, остальное заняли у БРК. На эти деньги было закуплено оборудование для станции: от самих фотоэлектрических панелей до трансформаторов и здания управления.

В среднем станция по проекту производит около 295 тыс. киловатт-часов электричества в день, а в год по проекту – более 79 млн киловатт-часов с учетом разной выработки в разные погодные условия и в зависимости от времени года.

Директор Департамента по работе с проектами холдинга «Байтерек» Асет Тажикенов отметил, что поддержка проектов, подобных Kaz Green Energy, входит в число приоритетов нацхолдинга.

Для реализации «зеленых» проектов, направленных на использование возобновляемых источников энергии, дочерние организации холдинга поддержали 12 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 188 млрд тенге. Асет Тажикенов

В результате только за 2021 год профинансированные проекты выработали 811 млн киловатт-часов электроэнергии и совершили выплаты в бюджет на 1,5 млрд тенге.