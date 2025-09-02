Китайская компания построит крупную солнечную электростанцию на юге Казахстана

Казахстан и китайская компания China Energy Engineering Group 2 сентября подписали соглашение о строительстве солнечной электростанции (СЭС) мощностью 300 МВт в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве энергетики РК во вторник, церемония подписания инвестиционного соглашения и договора о покупке электроэнергии состоялась в Пекине в рамках заседания Казахстанско-Китайского делового совета при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Новая станция будет расположена в Сауранском районе Туркестанской области. Объем инвестиций в проект составит около 320 млн долларов. Реализация запланирована на 2025-2026 годы.

"Сегодняшнее подписание является практическим результатом нашей совместной работы и символом углубления стратегического партнерства с Китаем в сфере "зеленой" энергетики. Этот проект укрепит нашу энергосистему, создаст новые рабочие места и станет важным шагом на пути к достижению целей по углеродной нейтральности", – заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

В ведомстве отметили, что строительство новой СЭС внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности южных регионов и развитие возобновляемых источников энергии в стране.

Ранее сообщалось, что более 500 представителей госорганов, бизнес-структур Казахстана и Китая приняли участие в работе 8-го заседания казахстанско-китайского Делового совета в Пекине. Подробнее можно прочитать здесь.

