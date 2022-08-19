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Теннисистка Анна Данилина установила новый рекорд в личных достижениях

Теннис Четвертьфинал США Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина переписывает историю своих выступлений в парном разряде на женских «Мастерсах». Впервые в своей карьере она вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 на кортах американского Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

Поздно ночью 18 августа Анна Данилина с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майя, с которой в начале сезона выиграли турнир WTA 500 (Сидней) и дошли до финала AusOpen-2022, во втором раунде «Мастерса» в Цинциннати обыграли третьих сеяных — Эну Шибахара (Япония) и Шуай Жанг (Китай).

Напомним, китаянка в 2021 году стала чемпионкой US Open вместе с Самантой Стосур из Австралии. Матч длился чуть более часа и закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу казахстанско-бразильского тандема.

За выход в полуфинал данных соревнований Анна и Беатрис поборются с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии. Поединок состоится 20-го августа (приблизительно в 3:30 по времени Нур-Султана).

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Куандык Шынасилов
США
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