Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал женского "Мастерса" в Дубае
На кортах Дубая (ОАЭ) продолжается представительный турнир из серии WTA 1000, где в парном разряде хорошо выступает лучшая казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.
19 февраля наша спортсменка со своей постоянной напарницей Александрой Крунич (Сербия) сумели преодолеть стадию 1/4 финала текущих состязаний.
Они на своем пути с некоторыми трудностями, но все же разобрались с Людмилой Киченок (Украина)/Дизайр Кравчук (США).
Для своего успеха Анна и Александра использовали 1 час и 28 минут игрового времени и все три сета – 6:1, 4:6, 10:6.
Будущие соперники по полуфиналу дубайского турнира станут известны чуть позже, после завершения остальных встреч.
Казахстанско-сербский дуэт приехал сюда в качестве победителя соревнований WTA 1000 в Дохе (Катар), которые финишировали на прошлой неделе.
Накануне большим огорчением для наших фанатов в Дубае стал сход третьей ракетки мира в одиночном разряде Елены Рыбакиной.
