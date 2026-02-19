#Референдум-2026
Спорт

Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал женского "Мастерса" в Дубае

Теннис Полуфинал Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:41 Фото: Instagram/AlexKrunic
На кортах Дубая (ОАЭ) продолжается представительный турнир из серии WTA 1000, где в парном разряде хорошо выступает лучшая казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

19 февраля наша спортсменка со своей постоянной напарницей Александрой Крунич (Сербия) сумели преодолеть стадию 1/4 финала текущих состязаний.

Они на своем пути с некоторыми трудностями, но все же разобрались с Людмилой Киченок (Украина)/Дизайр Кравчук (США).

Для своего успеха Анна и Александра использовали 1 час и 28 минут игрового времени и все три сета – 6:1, 4:6, 10:6.

Будущие соперники по полуфиналу дубайского турнира станут известны чуть позже, после завершения остальных встреч.

Казахстанско-сербский дуэт приехал сюда в качестве победителя соревнований WTA 1000 в Дохе (Катар), которые финишировали на прошлой неделе.

Накануне большим огорчением для наших фанатов в Дубае стал сход третьей ракетки мира в одиночном разряде Елены Рыбакиной.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
16:43, Сегодня
Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал топового турнира в ОАЭ
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
16:28, Сегодня
Индийские теннисисты расстроили казахстанца на крупном турнире в Нью-Дели
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
16:14, Сегодня
17-летний талант из "Актобе" отдан в аренду в клуб Первой лиги
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
15:56, Сегодня
Пётр Ян хочет выступить в Белом доме: подробности
