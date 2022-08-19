Приметы на Яблочный Спас: гадание по вкусу фруктов и ритуал для дома

Яблочный Спас, или Преображение Господне, православные отмечают 19 августа. В праздник категорически запрещено жадничать, ругаться и сквернословить, конфликтовать с окружающими, говорить и желать плохое другим людям, отворачиваться от тех, кому нужна помощь, передает Zakon.kz.

В Казахстане, который, по мнению ученых, является одной из стран, где выросла первая яблоня, на Яблочный Спас принято угощать всех, и особенно детей, душистыми, спелыми плодами. В этот день в храмах проводят торжественные богослужения. Верующие приносят в храм корзины с фруктами.

Накануне праздника нужно прибраться в квартире. 19 августа заниматься домашними делами нельзя, но встречать Спас в неубранном жилом помещении считалось дурной приметой. Поэтому наводить порядок следовало за 1-2 дня до праздника.

Перед тем, как съесть первый фрукт в этот день, загадайте желание. Если оно искреннее, идущее от чистого сердца, то обязательно сбудется.

Можно погадать на будущее. По тому, какой вкус будет у первого съеденного во Второй Спас яблока, предки судили о своем будущем. Если кислое – впереди трудности и препятствия, если сладкое – счастье и радость.

Угостите ближних. В каждый из Спасов принято проявлять свою щедрость. Причем как по отношению к гостям, оказавшимся на пороге, так и по отношению к неимущим.

Постящимся 19 августа разрешено есть рыбу и выпить немного красного вина. Но не более того. В остальном же стол должен быть постным. И даже традиционную для этого дня яблочную выпечку следует готовить на постном тесте.

Приготовить такое тесто несложно

Для опары в небольшой чашке смешайте дрожжи с сахаром, добавьте чайную ложку муки и сначала чуть-чуть теплой воды. Перемешивайте, необязательно до однородной консистенции. В процессе замеса теста комочки исчезнут. Долейте остальную воду и оставьте опару на 10 минут в теплом месте для подъема. Через некоторое время она поднимается – это говорит о том, что дрожжи хорошие, активные. Если опара не поднимается, лучше дрожжи заменить, так как пышной выпечки уже не получится. Далее перелейте опару в более удобную большую чашку. Всыпьте соль и снова перемешайте. Если хотите сладкую выпечку, то на этом этапе добавьте еще и сахар.

Добавьте к опаре стакан просеянной муки, тщательно перемешайте. Муку нужно просеивать обязательно, чтобы удалить возможный мусор и мука стала более воздушной. Накройте опару и оставьте на 30 минут: за это время она должна увеличиться минимум вдвое. Если в комнате достаточно прохладно, наберите в большую чашку теплой воды и в нее поставьте чашку с опарой. Учтите, что в комнате не должно быть сквозняка: на тесте сверху может образоваться корка, и оно будет плохо подниматься.

Затем добавьте к ингредиентам масло, постепенно введите остальную муку. Сначала замешайте в чашке, затем переходите на рабочую поверхность. Замешивайте тесто до тех пор, пока мука полностью в него не войдет: масса должна стать более или менее однородной. Вымешивайте около 10 минут. В конце слегка смажьте тесто сверху растительным маслом. Поместите его в чашку, также немного смазанную маслом, накройте и снова оставьте на час в теплом месте. После этого можно приступать к выпечке.

Ритуал для дома

Обычай совершить ритуал очищения дома – из тех, что сохранились с языческих времен, но видоизменились благодаря православию. Понадобится яблоко и восковая свеча. Плод нужно разрезать пополам, вырезать из обеих половинок сердцевину. В одну половину вставить горящую восковую свечу и обойти с нею весь дом. Завершив ритуал, натекший со свечки воск нужно переложить в другую половинку, две части яблока соединить, крепко связать веревкой. Яблоко следует унести подальше от дома и закопать. И только после этого приступать к приготовлению праздничных блюд.

Что нельзя делать в Яблочный Спас

На Яблочный Спас нельзя работать. По дому, в поле, в огороде, стирать, убирать, шить – все эти бытовые дела под запретом. Исключение делается лишь для готовки, уж это на Яблочный Спас делать можно и нужно.

Запрещено убивать насекомых. Существует примета, что две севшие в этот день на руку мухи сулят удачу на весь будущий год. Главное – не сгонять их, а позволить улететь, когда им самим вздумается. Нельзя также убивать комаров, мошек, жучков. Это считается дурной приметой.

Шумно праздновать и переедать. Праздник выпадает практически на середину Успенского поста, веселые застолья в этот важный период недопустимы. Не следует употреблять в пищу мясо и налегать на алкоголь.

Официальный брак можно заключить, однако венчаться на Яблочный Спас нельзя – в пост запрещено проводить этот обряд.

Приметы погоды

Что касается погоды, то какая она стоит на Яблочный Спас, такая будет и на Покров (14 октября). Например:

пчелы роятся — к дождю;

идет дождь — к холодной и дождливой осени;

сухой и солнечный день — осень будет сухая и теплая;

ясно и солнечно – к суровым морозам зимой;

пасмурно и сыро – к промозглой осени;

если листья на деревьях в этот день уже желтые – осенние холода наступят со дня на день.