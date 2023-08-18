Яблочный Спас: приметы и традиции праздника

19 августа православные отмечают Яблочный Спас. Корни праздника уходят в глубокую древность, а в Казахстане, родине яблок, Яблочный Спас особенно любим, сообщает Zakon.kz.

Яблочный Спас, или Преображение Господне – один из больших православных праздников, посвященных Спасителю Иисусу Христу. Отсюда и название – Спас. Праздник относится к числу двунадесятых, то есть двенадцати главных. Яблочный Спас – это народное название второго Спаса, после Медового. Свое начало христианский праздник берет еще в IV веке. Ежегодно он отмечается в одну и ту же дату – 19 августа.

Согласно библейскому преданию, в этот день на горе Фавор в Израиле Иисус и апостолы Петр, Иаков и Иоанн взошли на гору и стали молиться. Затем апостолы впали в дрему, и Иисус преобразился – его одежда стала белой, а лицо озарилось светом. Во время Преображения Иисусу явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия, которые говорили со Спасителем о его участи в Иерусалиме. Петр, Иаков и Иоанн пробудились и увидели Иисуса с пророками, которых накрыло облако, а вслед раздался голос: "Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!" Затем пророки исчезли, а Иисус остался один.

Спасы – Медовый, Яблочный и Ореховый – традиционно знаменуют окончание лета. В народе считается, что Яблочный Спас приносит холода и осень. На Яблочный Спас для освящения в церковь несут яблоки, мед, горох в стручках и другой урожай прошедшего лета. Но главный символ праздника – это яблоки, которые олицетворяют достаток и благополучие.

В честь праздника во многих городах Казахстана проходят яблочные ярмарки, благотворительные мероприятия и спектакли.

Празднование и запреты

Интересный факт: раньше считалось, что до освящения яблоки запрещено есть. Это связано с тем, что они еще не поспели до этого момента. Но есть и другое поверье: согласно ему, в этот день ангелы на небесах угощают души детей яблоками. Поэтому родителям, чьи дети покинули этот мир, предписывалось воздержаться от яблок до их освящения, а после оставить часть яблок в храме как подношение.

Яблочный Спас подразумевает и некоторые запреты. В этот день не положено венчаться и работать, но исключением ко второму пункту является заготовка яблок. Варить компоты и варенье вовсе не возбраняется.

В праздник не принято пить спиртное и устраивать шумные гуляния. Также из-за праздника допускается послабление в строгом Успенском посте – в этот день можно есть рыбу, пироги с яблоками, угощать ими друзей и соседей.

Кроме того, на Яблочный Спас разрешается посетить кладбища и помянуть умерших. Если отойти от церковных традиций к народным, то считалось, что незамужним девушкам полагается есть яблоки с медом и загадывать желания.

Народные приметы на Яблочный Спас

По приметам дня судили, какими будут осень и зима:

какой второй Спас – таков и Покров;

дождь в этот день – зима будет мокрой;

солнечная погода – зима будет теплой и снежной.

Считается, что если к этому дню листья на деревьях уже пожелтели, то совсем скоро наступят холода.

Наталья Бойко, АПН

