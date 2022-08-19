В последний день Исламиады-2022 казахстанцы завоевали три «золота»

В заключительный соревновательный день на Исламских играх солидарности копилку казахстанской сборной золотыми медалями пополнили: Софья Берульцева (карате), Берик Искаков (кикбоксинг) и Аида Бауыржанова (спортивная гимнастика), сообщает Zakon.kz.

Член сборной Казахстана по спортивной гимнастике Аида Бауыржанова отличилась три раза на Исламских играх в Турции. Она была лучшей в вольных упражнениях, затем финишировала второй в упражнениях на бревне. Плюс дополнила свою коллекцию наград в упражнениях на брусьях, где заняла третье место.

Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанская каратистка Софья Берульцева стала чемпионкой V Игр исламского сотрудничества. Необходимо отметить, что Софья в июле победила на Всемирных играх в Бирмингеме (США). А в 2021 году она стала бронзовым призером на Олимпиаде в Токио.

Фото: Instagram/drs_kz

В день закрытия Исламиады-2022 еще одну награду высшего качества завоевал кикбоксер Берик Искаков, который не имел равных в весовой категории 63,5 кг.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.