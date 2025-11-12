Казахстанка завоевала золотую медаль Исламиады-2025 в плавании

Фото: olympic.kz

Казахстанка Софья Сподаренко поднялась на первую ступень пьедестала Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Спортсменка завоевала золотую медаль в плавании, сообщает Zakon.kz.

Сподаренко стала лучшей на дистанции 100 м баттерфляем, финишировав с результатом 01:01.66. Второе место заняла Дефне Таниг (Турция) – 01:02.05. Третьей на финише была Сехер Кая (Турция) – 01:02.42.

"Очень счастлива завоевать вторую золотую медаль. Плюс мы очень устали, так что я рада, что теперь немного отдохнем. Получилось отличное завершение соревнований. Оба "золота" отличаются друг от друга. Но, как ни странно, на "стометровке" плылось лучше. С нами работает очень много тренеров, специалистов из различных сфер – всем большое спасибо. Также спасибо болельщикам за поддержку. Впереди есть еще старт на короткой воде. Будем думать, что и как можно сделать. Определенного плана на этот счет нет", – сказала Сподаренко. Ранее казахстанская каратистка завоевала "бронзу" Исламиады.

