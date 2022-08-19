Какие школы в Казахстане перейдут на пятидневку в 2023 году

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что все школы, за исключением трехсменных, перейдут на пятидневный формат обучения со следующего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы приняли решение, что со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, перейдут на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми. Это касается и директоров школ и завучей. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов Глава Минпросвещения отметил, что это решение никак не повлияет на отпускные учителей. Время отпуска – 56 дней – останется без изменений. Мы соответствующий приказ приняли, и я хотел бы попросить всех директоров школ прекратить практику проведения методических дней по субботам и приглашать наших педагогов для работы. Педагоги и директора школ должны работать всего пять дней, как это у нас практикуется в дошкольных организациях образования, отделы образования так работают. Поэтому такое решение мы в этом году приняли. Асхат Аймагамбетов Читайте также Комплексный план по защите детей от насилия в школах разработают в Казахстане Ликвидировать трехсменные и аварийные школы поручил Тугжанов Какие пункты пропуска модернизирует Казахстан

Следите за новостями zakon.kz в: