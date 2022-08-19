Прохладные выходные ждут казахстанцев
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 августа 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На большей части страны пройдут дожди, грозы, в северной половине, на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки 2°, ожидаются туманы. РГП «Казгидромет»
В западной половине страны сохранится погода без осадков. В этих регионах солнечные лучи постепенно прогреют воздух, ожидается небольшое повышение температуры воздуха.
Температура воздуха в Казахстане:
на западе ночью от +12...+22 до +15...+25°С, днем от +27...+35 до +30...+38°С;
основной фон температуры воздуха на севере, северо-западе, востоке, в центре республики ночью +1...+10°С, днем +13...+23;
на юге страны ночью +8...+18, днем небольшое повышение от +20...+28 до +23...+30°С;
на юго-востоке ночью основной фон температуры воздуха +5...+13, днем колебание от +17...+25 до +13...+23°С.
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