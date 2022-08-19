Прохладные выходные ждут казахстанцев

В западной половине страны сохранится погода без осадков. В этих регионах солнечные лучи постепенно прогреют воздух, ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

на западе ночью от +12...+22 до +15...+25°С, днем от +27...+35 до +30...+38°С;

основной фон температуры воздуха на севере, северо-западе, востоке, в центре республики ночью +1...+10°С, днем +13...+23;

на юге страны ночью +8...+18, днем небольшое повышение от +20...+28 до +23...+30°С;